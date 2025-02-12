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Магнуссон обвинила Симон в их столкновении во время смешанной эстафеты на ЧМ в Швейцарии

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон прокомментировала своё столкновение с француженкой Жулией Симон на первом круге сегодняшней смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Обе спортсменки упали, у представительницы Франции сломались две палки.

«Конечно, невероятно грустно, что всё так произошло, но я не думаю, что это моя вина», — приводит слова Магнуссон SVT.

Напомним, инцидент в итоге обошёлся без серьёзных последствий, Магнуссон и Симон продолжили гонку.

В итоге Жулия вместе со сборной Франции одержала победу в эстафете, преодолев дистанцию за 1:04.41,5. Шведки финишировали пятыми, отстав от лидера на 1.36,5.

В рамках чемпионата мира — 2024 французы также одержали победу в смешанной эстафете. Тогда в составе сборной выступали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон.