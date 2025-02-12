Самуэльссон упал во время смешанной эстафеты ЧМ-2025 и едва не сбил Йоханнеса Бё

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон упал на последнем повороте во время смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). После неудачного действия он едва не сбил пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Бё.

Сборная Швеции заняла итоговое пятое место в смешанной эстафете в Ленцерхайде. Помимо Самуэльссона, за команду выступили Анна Магнуссон, Ханна Эберг и Мартин Понсилуома.

Победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) стали биатлонисты из Франции (1:04.41,5). Второе место заняли спортсмены из Чехии. Они преодолели дистанцию за 1:05.55,3. Тройку сильнейших замкнули представители Германии (1:05.59,9).