Симон высказалась об инциденте с Магнуссон во время смешанной эстафеты на ЧМ-2025

Французская биатлонистка шестикратная чемпионка мира Жулия Симон подвела итоги смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария).

«Рада, что мне удалось удержаться в гонке, несмотря на падение. Я встала на ноги, у меня не было палок. Не чувствую, что совершила какую-то ошибку, мы поговорили со шведкой и не пришли к единому мнению. У меня нет ощущения, что я толкала её локтями. Спокойно ехала рядом с ней. Это сложная трасса для гонок. А эстафета — это ответственность, когда мы проводим её хорошо, мы довольны, но, когда плохо, мы чувствуем себя немного виноватыми», — приводит слова Симон L’Équipe.

Напомним, на первом круге гонки произошло столкновение между Жулией Симон и шведкой Анной Магнуссон. Обе девушки упали, у представительницы Франции сломались две палки. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, обе биатлонистки продолжили гонку.