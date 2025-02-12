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Симон высказалась об инциденте с Магнуссон во время смешанной эстафеты на ЧМ-2025

Симон высказалась об инциденте с Магнуссон во время смешанной эстафеты на ЧМ-2025
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Французская биатлонистка шестикратная чемпионка мира Жулия Симон подвела итоги смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

«Рада, что мне удалось удержаться в гонке, несмотря на падение. Я встала на ноги, у меня не было палок. Не чувствую, что совершила какую-то ошибку, мы поговорили со шведкой и не пришли к единому мнению. У меня нет ощущения, что я толкала её локтями. Спокойно ехала рядом с ней. Это сложная трасса для гонок. А эстафета — это ответственность, когда мы проводим её хорошо, мы довольны, но, когда плохо, мы чувствуем себя немного виноватыми», — приводит слова Симон L’Équipe.

Напомним, на первом круге гонки произошло столкновение между Жулией Симон и шведкой Анной Магнуссон. Обе девушки упали, у представительницы Франции сломались две палки. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, обе биатлонистки продолжили гонку.

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