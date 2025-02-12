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Болельщик назвал Тандреволд «грязной шлюхой» после эстафеты на ЧМ. Ингрид ответила

Болельщик назвал Тандреволд «грязной шлюхой» после эстафеты на ЧМ. Ингрид ответила
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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд после своего сегодняшнего провала в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария) опубликовала в социальных сетях скриншот переписки с болельщиком, который в личном сообщении вылил на спортсменку целый поток оскорблений.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

Напомним, норвежка не смогла закрыть дополнительными патронами все мишени как на лёжке, так и на стойке, заработав по кругу штрафа на каждом огневом рубеже. В итоге её команда финишировала лишь четвёртой.

Тандреволд после гонки опубликовала пост, в котором написала: «Сегодня не мой день. Моя команда справилась великолепно и заслуживала от меня большего».

После этого к ней в личные сообщения пришёл неизвестный, который оставил следующее послание: «Желаю тебе всего зла в мире, ты уродливая, грязная шлюха… За то, что ты натворила сегодня, ты, наверное, будешь страдать всю оставшуюся жизнь… Обычная мерзость, ни на что не способная… Надеюсь, тебя вечно будет мучить совесть за то, что ты испортила себе жизнь из-за своей максимальной профнепригодности».

Несмотря на столь чудовищные пожелания, Ингрид ответила легко и иронично, просто опубликовав перевёрнутый смайлик.

Фото: Страница Ингрид Тандреволд в социальной сети

Победителем гонки стала сборная Франции, преодолевшая дистанцию за 1:04.41,5, а норвежская команда впервые с 2017 года осталась без медалей в смешанной эстафете на чемпионате мира.

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