«Это нужно смаковать». Эрик Перро — о победе Франции в смешанной эстафете на ЧМ

Французский биатлонист Эрик Перро, завоевавший сегодня, 12 февраля, золото смешанной эстафеты в составе национальной команды своей страны в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), поделился эмоциями от этого успеха.

«Мы добились этого, я горжусь всеми и своим собственным выступлением. Это очень здорово. Именно когда мы исполняем Марсельезу, мы осознаём, что находимся на вершине французской команды. Это уникальные моменты. Было солнце, просто волшебно. Мы ощущаем себя на вершине маленького мира биатлона. Это нужно смаковать», — приводит слова Перро Nordic Magazine.

Напомним, французы преодолели дистанцию за 1:04.41,5. Второе место заняла команда Чехии (+1.13,8). Бронза досталась сборной Германии (+1.18,4).