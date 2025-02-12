Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, состоялся первый соревновательный день чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету. Второе место заняла сборная Чехии. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты из Германии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 12 февраля:

Напомним, в рамках чемпионата мира — 2024 французы также одержали победу в смешанной эстафете. Тогда в составе сборной выступали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон.

Чемпионат мира — 2025 в Ленцерхайде проходит с 12 до 23 февраля. Следующая гонка, женский спринт, состоится в пятницу, 14 февраля.