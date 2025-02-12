Кентен Фийон Майе отреагировал на золото сборной Франции в смешанной эстафете на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый сегодняшней победе сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Эта гонка стала первой в рамках нынешнего мирового первенства.

«Горжусь ими», — написал 32-летний Майе.

Напомним, ранее Майе раскритиковал персонал сборной Франции за то, что тот не включил его в состав команды на эту эстафету. Победу французской команде в сегодняшней гонке принесли Лу Жанмонно, Жулия Симон, Эмильен Жаклен и Эрик Перро. Они преодолели дистанцию за 1:04.41,5. Второе место заняла команда Чехии (+1.13,8). Бронза досталась сборной Германии (+1.18,4).

Чемпионат мира 2025 года по биатлону проходит с 12 по 23 февраля.