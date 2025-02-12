«Это напомнило подкат в футболе». Легрейд предложил показать Самуэльссону жёлтую карточку

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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался об эпизоде с падением своего шведского коллеги Себастиана Самуэльссона на последнем повороте во время сегодняшней смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). После неудачного действия Самуэльссон едва не сбил пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё.

«Это напоминало подкат в футболе. За это ему следовало бы дать жёлтую карточку», — приводит слова Легрейда Aftonbladet.

Напомним, сборная Швеции заняла итоговое пятое место в смешанной эстафете в Ленцерхайде. Помимо Самуэльссона, за команду выступили Анна Магнуссон, Ханна Эберг и Мартин Понсилуома. Норвежцы в составе Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Ельмесет Киркеэйде, Стурлы Холм Легрейда и Йоханнеса Бё стали четвёртыми.

Победителями смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 стали биатлонисты из Франции (1:04.41,5).