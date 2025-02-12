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Йоханнес Бё отреагировал на оскорбления Ингрид Тандреволд в социальных сетях

Йоханнес Бё отреагировал на оскорбления Ингрид Тандреволд в социальных сетях
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался об оскорблениях фаната в сторону соотечественницы Ингрид Тандреволд.

«Просто глупо. Это достойно порицания. Это обратная сторона социальных сетей. Человек, написавший это, мужчина или женщина с большой проблемой», — приводит слова Бё Expressen.

Тандреволд после гонки опубликовала пост, в котором написала: «Сегодня не мой день. Моя команда справилась великолепно и заслуживала от меня большего». После этого к ней в личные сообщения пришёл неизвестный, который назвал спортсменку «грязной шлюхой».

Несмотря на столь чудовищные пожелания, Ингрид ответила легко и иронично, просто опубликовав перевёрнутый смайлик.

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