Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно — о комментарии с оскорблением в адрес Тандреволд: считаю, что он садист

Лу Жанмонно — о комментарии с оскорблением в адрес Тандреволд: считаю, что он садист
Аудио-версия:
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала оскорбление от неизвестного, которое получила её норвежская коллега Ингрид Ландмарк Тандреволд в личном сообщении в соцсетях после того, как последняя провалила смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

«Я осуждаю такое поведение. Мы живём в неидеальном мире, и есть те, кто недостаточно умён, чтобы оставаться человеком и понимать этот вид спорта. Я думаю, он садист», — приводит слова Жанмонно NRK.

Напомним, норвежка не смогла закрыть дополнительными патронами все мишени как на лёжке, так и на стойке, заработав по кругу штрафа на каждом огневом рубеже. В итоге её команда финишировала лишь четвёртой и впервые с 2017 года осталась без медалей в смешанной эстафете на чемпионате мира.

Материалы по теме
Фото
Болельщик назвал Тандреволд «грязной шлюхой» после эстафеты на ЧМ. Ингрид ответила
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android