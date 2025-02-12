Лу Жанмонно — о комментарии с оскорблением в адрес Тандреволд: считаю, что он садист

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала оскорбление от неизвестного, которое получила её норвежская коллега Ингрид Ландмарк Тандреволд в личном сообщении в соцсетях после того, как последняя провалила смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).
«Я осуждаю такое поведение. Мы живём в неидеальном мире, и есть те, кто недостаточно умён, чтобы оставаться человеком и понимать этот вид спорта. Я думаю, он садист», — приводит слова Жанмонно NRK.
Напомним, норвежка не смогла закрыть дополнительными патронами все мишени как на лёжке, так и на стойке, заработав по кругу штрафа на каждом огневом рубеже. В итоге её команда финишировала лишь четвёртой и впервые с 2017 года осталась без медалей в смешанной эстафете на чемпионате мира.
- 13 февраля 2025
-
00:49
- 12 февраля 2025
-
23:45
-
23:34
-
23:22
-
23:06
-
21:55
-
21:34
-
20:31
-
20:12
-
19:29
-
19:05
-
18:51
-
18:29
-
18:18
-
18:03
-
17:43
-
16:40
-
16:17
-
15:33
-
14:49
-
14:32
-
14:10
-
13:33
-
11:38
-
11:20
-
11:05
-
10:06
-
10:00
-
09:48
- 11 февраля 2025
-
22:00
-
18:00
-
15:11
-
14:00
-
10:02
-
04:42