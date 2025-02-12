Лу Жанмонно — о комментарии с оскорблением в адрес Тандреволд: считаю, что он садист

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала оскорбление от неизвестного, которое получила её норвежская коллега Ингрид Ландмарк Тандреволд в личном сообщении в соцсетях после того, как последняя провалила смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

«Я осуждаю такое поведение. Мы живём в неидеальном мире, и есть те, кто недостаточно умён, чтобы оставаться человеком и понимать этот вид спорта. Я думаю, он садист», — приводит слова Жанмонно NRK.

Напомним, норвежка не смогла закрыть дополнительными патронами все мишени как на лёжке, так и на стойке, заработав по кругу штрафа на каждом огневом рубеже. В итоге её команда финишировала лишь четвёртой и впервые с 2017 года осталась без медалей в смешанной эстафете на чемпионате мира.