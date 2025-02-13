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«Узнаю в ней себя». Бьорндален дал совет Тандреволд, как улучшить стрельбу

«Узнаю в ней себя». Бьорндален дал совет Тандреволд, как улучшить стрельбу
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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален объяснил, что должна делать его соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд, чтобы улучшить показатели в стрельбе. Норвежка провалила смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария), не сумев закрыть дополнительными патронами все мишени как на лёжке, так и на стойке и заработав по кругу штрафа на каждом огневом рубеже.

«Я был человеком, который много тренировался. Я не сдавался. Иногда тренировался слишком много и не видел результатов. Очень хорошо узнаю себя в том, о чём сейчас говорит Ингрид.

Если бы мне пришлось давать какие-то советы, я бы сказал, что она должна попытаться вернуться к той Ингрид, которой была раньше. Не думаю, что просто практика стрельбы поможет. Думаю, что она должна отпустить эту ситуацию и стрелять пореже», — приводит слова Бьорндалена TV2.

Напомним, по итогам гонки сборная Норвегии стала четвёртой, впервые с 2017 года оставшись без медалей в смешанной эстафете на чемпионате мира.

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