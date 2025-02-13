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Латыпов: по просмотрам биатлон на хорошем уровне. Не скажу, что футбол такой уж популярный

Латыпов: по просмотрам биатлон на хорошем уровне. Не скажу, что футбол такой уж популярный
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о популярности футбола на фоне биатлона.

«Если взять по просмотрам, то биатлон на хорошем уровне. Я бы не сказал, что футбол такой уж и популярный. Наверное, медиапространство – это хорошо, люди узнают. Своей работой могу дать пример детям. Люди меня узнают, но не сказать, что часто. В нашем круге меня узнают и за меня приходят болеют на стадиона», — приводит слова Латыпова Metaratings.

Латыпов — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021) и серебряный призёр чемпионата Европы (2020), призёр чемпионата мира по летнему биатлону, чемпион мира и Европы среди юниоров.

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