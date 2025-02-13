«Совесть нечиста». Ингрид Тандреволд извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась о своём провальном первом этапе в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка заработала два штрафных круга, по одному на стрельбе лёжа и стоя.

«Моя совесть нечиста не только перед участниками эстафеты, но и перед другими, сидящими в отеле, которые могли бы выступить сегодня гораздо лучше меня. Дело не только во мне, а во всей команде. Разочаровывать себя – это нормально, я делала это много раз, но это вредит остальным членам команды. Мне следовало дать остальным лучшую отправную точку, и я прошу прощения за это», — приводит слова Тандреволд VG.