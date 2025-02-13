«Она сильная женщина». Легрейд поддержал Тандреволд после неудачной эстафеты на ЧМ

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поддержал подругу по команде Ингрид Тандреволд после её неудачного выступления на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка заработала два штрафных круга, по одному на стрельбе лёжа и стоя.

«Это часть спорта. Она сильная женщина, а в биатлоне есть место и небольшой удаче, и невезению. Мы были в числе четырёх лучших среди стартовавших. К сожалению, Ингрид не смогла добиться успеха, но она не должна из-за этого чувствовать себя виноватой», — приводит слова Легрейда VG.

Победителями смешанной эстафеты стали биатлонисты сборной Франции. Второе место сенсационно заняла команда Чехии, Германия замкнула тройку. Норвегия финишировала четвёртой.