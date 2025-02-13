Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Она сильная женщина». Легрейд поддержал Тандреволд после неудачной эстафеты на ЧМ

«Она сильная женщина». Легрейд поддержал Тандреволд после неудачной эстафеты на ЧМ
Комментарии

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поддержал подругу по команде Ингрид Тандреволд после её неудачного выступления на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка заработала два штрафных круга, по одному на стрельбе лёжа и стоя.

«Это часть спорта. Она сильная женщина, а в биатлоне есть место и небольшой удаче, и невезению. Мы были в числе четырёх лучших среди стартовавших. К сожалению, Ингрид не смогла добиться успеха, но она не должна из-за этого чувствовать себя виноватой», — приводит слова Легрейда VG.

Победителями смешанной эстафеты стали биатлонисты сборной Франции. Второе место сенсационно заняла команда Чехии, Германия замкнула тройку. Норвегия финишировала четвёртой.

Материалы по теме
«Совесть нечиста». Ингрид Тандреволд извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android