«Мне не хватило места». Самуэльссон объяснил, почему упал в смешанной эстафете на ЧМ
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё падение во время смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Он пытался обойти по внутреннему радиусу Йоханнеса Бё на последнем повороте перед финишем эстафеты, но не удержал равновесие и упал, едва не сбив норвежца.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия
«Мне пришлось немного потесниться на повороте, было очень скользко, и я не был по-настоящему готов к этому. Мне не хватило места, и я потерял контроль над лыжами», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
В итоге сборная Швеции заняла пятое место, а норвежцы стали четвёртыми. Победителями смешанной эстафеты стали биатлонисты из Франции, второе место заняли спортсмены из Чехии, тройку сильнейших замкнули представители Германии.
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