«Мне не хватило места». Самуэльссон объяснил, почему упал в смешанной эстафете на ЧМ

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал своё падение во время смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Он пытался обойти по внутреннему радиусу Йоханнеса Бё на последнем повороте перед финишем эстафеты, но не удержал равновесие и упал, едва не сбив норвежца.

«Мне пришлось немного потесниться на повороте, было очень скользко, и я не был по-настоящему готов к этому. Мне не хватило места, и я потерял контроль над лыжами», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

В итоге сборная Швеции заняла пятое место, а норвежцы стали четвёртыми. Победителями смешанной эстафеты стали биатлонисты из Франции, второе место заняли спортсмены из Чехии, тройку сильнейших замкнули представители Германии.