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«Ему пришлось рискнуть». Йоханнес Бё — о падении Самуэльссона в смешанной эстафете на ЧМ

«Ему пришлось рискнуть». Йоханнес Бё — о падении Самуэльссона в смешанной эстафете на ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал эпизод с падением шведа Себастиана Самуэльссона во время смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Швед пытался обойти по внутреннему радиусу Бё-младшего на последнем повороте перед финишем эстафеты, но не удержал равновесие и упал, едва не сбив норвежца.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

«У нас обоих был небольшой шанс на медаль. И Себба, и я были заряжены. Если бы он остался позади меня в последнем повороте, он бы уже не успевал догнать немца, так что ему пришлось рискнуть.

Я сразу понял, что что-то не так, он забрался внутрь, а я хотел стать за ним и чувствовал, что так будет лучше, потому что было холодно. Внезапно он упал на склоне рядом со мной», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

В итоге сборная Швеции заняла пятое место, а норвежцы стали четвёртыми. Победителями смешанной эстафеты стали биатлонисты из Франции, второе место заняли спортсмены из Чехии, тройку сильнейших замкнули представители Германии.

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