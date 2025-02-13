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«Лучшего старта и быть не может». Тренер Франции по биатлону — о победе в эстафете на ЧМ

«Лучшего старта и быть не может». Тренер Франции по биатлону — о победе в эстафете на ЧМ
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Тренер женской сборной Франции по биатлону Сирилл Бурде поделился эмоциями после победы национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

«Всегда важно хорошо стартовать на чемпионатах мира. Мы стартовали лучше, чем можно себе представить, даже с учётом штрафного круга и стресса после падения Симон. Я очень доволен реакцией Жулии, потому что были все предпосылки для того, чтобы выйти из гонки, но она сумела сохранить спокойствие. Это то, чему она научилась за сезон, и это окупается сегодня», — приводит слова Бурде Biathlonlive.

На первом этапе произошло столкновение между Жулией Симон и шведкой Анной Магнуссон. Обе девушки упали, у представительницы Франции сломались две палки. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, обе биатлонистки продолжили гонку.

Напомним, французы в составе Жулии Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена преодолели дистанцию за 1:04.41,5, пройдя один штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов. Они опередили сборную Чехии, занявшую второе место, на 1.13,8. Бронзу завоевали немецкие биатлонисты (+1.18,4).

Медальный зачёт ЧМ-2025 по биатлону
Календарь ЧМ-2025 по биатлону
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