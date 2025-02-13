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Тренер сборной Франции выделил одну биатлонистку в победной смешанной эстафете на ЧМ-2025

Тренер сборной Франции выделил одну биатлонистку в победной смешанной эстафете на ЧМ-2025
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Тренер женской сборной Франции по биатлону Сирилл Бурде высказался о выступлении Лу Жанмонно в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария).

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Чехия
3
Германия

«Она была очень сильна и показывает лучшее время на лыжах. Жанмонно также очень умна в управлении гонкой, превосходно пройдя последний круг. Она была спокойна в первой части своего этапа, а затем продемонстрировала свою силу во второй», — приводит слова Бурде Biathlonlive.

Напомним, французы в составе Жулии Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена завоевали золото в стартовой гонке ЧМ-2025, преодолев дистанцию за 1:04.41,5, пройдя один штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов. Они опередили сборную Чехии, занявшую второе место, на 1.13,8. Бронзу завоевали немецкие биатлонисты (+1.18,4).

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