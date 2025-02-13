«Возможно, у неё будут боли в теле». Бурде — о состоянии Жулии Симон после инцидента на ЧМ

Тренер женской сборной Франции по биатлону Сирилл Бурде рассказал о состоянии Жулии Симон после инцидента со шведкой Анной Магнуссон во время смешанной эстафеты на чемпионате мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). На первом этапе эстафеты произошло столкновение между Симон и Магнуссон. Обе девушки упали, у представительницы Франции сломались две палки.

«Первые отзывы положительные. Серьёзных ударов по голове не было. После этого она всё равно сильно упала, так что вполне возможно, что она проснётся с некоторыми болями в теле. Мы будем следить за этим, но сейчас не о чем беспокоиться», — приводит слова Бурде Biathlonlive.

Напомним, французы в составе Жулии Симон, Лу Жанмонно, Эрика Перро и Эмильена Жаклена завоевали золото в стартовой гонке ЧМ-2025, преодолев дистанцию за 1:04.41,5, пройдя один штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов.