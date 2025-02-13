Стала известна заявка сборной Швеции по биатлону на женский и мужской спринты на ЧМ-2025

Пресс-служба ассоциации биатлона Швеции опубликовала заявку национальной команды на мужскую и женскую спринтерские гонки в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). В женском спринте выступит пропускавшая смешанную эстафету 4x6 км из-за болезни Эльвира Эберг.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде (Швейцария). Заявка сборной Швеции.

Женщины, спринт 7,5 км: Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг.

Мужчины. спринт, 10 км: Виктор Брандт, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон.

В среду, 12 февраля, сборная Швеции на чемпионате мира в Ленцерхайде заняла пятое место в смешанной эстафете 4x6 км.