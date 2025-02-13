Стала известна заявка сборной Швеции по биатлону на женский и мужской спринты на ЧМ-2025
Поделиться
Пресс-служба ассоциации биатлона Швеции опубликовала заявку национальной команды на мужскую и женскую спринтерские гонки в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). В женском спринте выступит пропускавшая смешанную эстафету 4x6 км из-за болезни Эльвира Эберг.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Не началось
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Не началось
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде (Швейцария). Заявка сборной Швеции.
Женщины, спринт 7,5 км: Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг.
Мужчины. спринт, 10 км: Виктор Брандт, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон.
В среду, 12 февраля, сборная Швеции на чемпионате мира в Ленцерхайде заняла пятое место в смешанной эстафете 4x6 км.
Комментарии
- 13 февраля 2025
-
13:35
-
12:51
-
12:37
-
12:22
-
11:30
-
11:17
-
10:48
-
10:42
-
04:14
-
00:49
- 12 февраля 2025
-
23:45
-
23:34
-
23:22
-
23:06
-
21:55
-
21:34
-
20:31
-
20:12
-
19:29
-
19:05
-
18:51
-
18:29
-
18:18
-
18:03
-
17:43
-
16:40
-
16:17
-
15:33
-
14:49
-
14:32
-
14:10
-
13:33
-
11:38
-
11:20
-
11:05