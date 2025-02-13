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Стала известна заявка сборной Швеции по биатлону на женский и мужской спринты на ЧМ-2025

Стала известна заявка сборной Швеции по биатлону на женский и мужской спринты на ЧМ-2025
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Пресс-служба ассоциации биатлона Швеции опубликовала заявку национальной команды на мужскую и женскую спринтерские гонки в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария). В женском спринте выступит пропускавшая смешанную эстафету 4x6 км из-за болезни Эльвира Эберг.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Не началось
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Не началось

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде (Швейцария). Заявка сборной Швеции.
Женщины, спринт 7,5 км: Анна Магнуссон, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг.
Мужчины. спринт, 10 км: Виктор Брандт, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон.

В среду, 12 февраля, сборная Швеции на чемпионате мира в Ленцерхайде заняла пятое место в смешанной эстафете 4x6 км.

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