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Губерниев отреагировал на слова СБР о невозможности сборов в Европе

Губерниев отреагировал на слова СБР о невозможности сборов в Европе
Дмитрий Губерниев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Павла Ростовцева, который рассказал о причинах отсутствия в календаре биатлонистов тренировочных сборов в Европе. По его словам, они не проходят из-за сложностей в процессе оформления документов на вывоз оружия.

«Если не можете решить проблему, договориться, убедить, то зачем нам такие руководители (пассажиры) нужны в российском биатлоне? Уходите в отставку и пусть в СБР работают другие…Уважаемые, профессиональные и договороспособные!» — написал журналист в своём телеграм-канале.

Ранее Дмитрий Губерниев получил удостоверение от министерства спорта. Ему его вручил Михаил Дегтярёв, министр спорта и президент Олимпийского комитета России.

Официальная должность Губерниева звучит следующим образом — советник министра спорта Российской Федерации на общественных началах. Он её занимает с конца 2024 года.

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