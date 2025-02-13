Эльвира Эберг выразила сомнение в своей готовности к ЧМ-2025 по биатлону

Шведская биатлонистка олимпийская чемпионка 2022 года Эльвира Эберг рассказала, что сомневается в собственной готовности к чемпионату мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). В конце января она простудилась, а затем пропустила смешанную эстафету на ЧМ. 14 февраля она возьмёт старт в спринте под 60-м номером.

«Вполне допускаю вероятность любого развития событий. На самом деле я не знаю, каким будет моё физическое состояние. Возможно, я не в той идеальной форме, которую хотелось бы видеть на чемпионате мира», — приводит слова Эберг-младшей SVT.

Отметим, в среду, 12 февраля, сборная Швеции на чемпионате мира в Ленцерхайде заняла пятое место в смешанной эстафете 4x6 км.