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Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 14 февраля

Чемпионат мира — 2025 по биатлону: расписание на 14 февраля
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В пятницу, 14 февраля, в швейцарском Ленцерхайде пройдёт второй соревновательный день чемпионат мира — 2025 по биатлону. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира на 14 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. 14 февраля (время — мск):

  • 17:05. Женщины. Спринтерская гонка 7,5 км.

Действующей чемпионкой мира в спринте является французская биатлонистка Жулия Симон. Отметим, что на прошлогоднем первенстве мира в женской спринтерской гонке первые четыре места заняли представительницы Франции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Разыгран один комплект медалей. В смешанной эстафете золотые медали завоевала сборная Франции. Второе место заняла команда Чехии, тройку призёров замкнули немецкие биатлонисты.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по биатлону
Календарь ЧМ-2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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