Чемпионат мира — 2025 по биатлону, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 14 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Её начало запланировано на 17:05 по московскому времени. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия на чемпионате мира.

Действующей чемпионкой мира в спринте является французская биатлонистка Жулия Симон. Отметим, что на прошлогоднем первенстве мира в женской спринтерской гонке первые четыре места заняли представительницы Франции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.