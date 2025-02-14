Кто одержит победу в женском спринте на ЧМ-2025 по биатлону?

Сегодня, 14 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Её начало запланировано на 17:05 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто одержит победу в женском спринте на ЧМ-2025 по биатлону?

Действующей чемпионкой мира в спринте является французская биатлонистка Жулия Симон. Отметим, что на прошлогоднем первенстве мира в женской спринтерской гонке первые четыре места заняли представительницы Франции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Разыгран один комплект медалей. В смешанной эстафете золотые медали завоевала сборная Франции. Второе место заняла команда Чехии, тройку призёров замкнули немецкие биатлонисты.