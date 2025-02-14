Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кто одержит победу в женском спринте на ЧМ-2025 по биатлону?

Кто одержит победу в женском спринте на ЧМ-2025 по биатлону?
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км. Её начало запланировано на 17:05 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто одержит победу в женском спринте на ЧМ-2025 по биатлону?

Действующей чемпионкой мира в спринте является французская биатлонистка Жулия Симон. Отметим, что на прошлогоднем первенстве мира в женской спринтерской гонке первые четыре места заняли представительницы Франции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Разыгран один комплект медалей. В смешанной эстафете золотые медали завоевала сборная Франции. Второе место заняла команда Чехии, тройку призёров замкнули немецкие биатлонисты.

Материалы по теме
Пройс против Жанмонно! Кому достанется первое личное золото ЧМ-2025 по биатлону? LIVE
Live
Пройс против Жанмонно! Кому достанется первое личное золото ЧМ-2025 по биатлону? LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android