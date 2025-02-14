Чемпионат мира по биатлону — 2025, женщины: текстовая онлайн-трансляция спринта — в 17:05

Сегодня, 14 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

Действующей чемпионкой мира в спринте является французская биатлонистка Жулия Симон. Отметим, что на прошлогоднем первенстве мира в женской спринтерской гонке первые четыре места заняли представительницы Франции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в чемпионате мира.