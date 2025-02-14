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Женщины. 7.5 км Спринт
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Начало прямой трансляции
17:05 Мск
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Чемпионат мира по биатлону — 2025, женщины: текстовая онлайн-трансляция спринта — в 17:05

Чемпионат мира по биатлону — 2025, женщины: текстовая онлайн-трансляция спринта — в 17:05
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Сегодня, 14 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Не началось

Действующей чемпионкой мира в спринте является французская биатлонистка Жулия Симон. Отметим, что на прошлогоднем первенстве мира в женской спринтерской гонке первые четыре места заняли представительницы Франции.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в чемпионате мира.

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