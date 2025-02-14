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Симон — о готовности к спринту после инцидента на ЧМ: немного ноют мышцы

Симон — о готовности к спринту после инцидента на ЧМ: немного ноют мышцы
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Шестикратная чемпионка мира Жулия Симон поделилась ощущениями перед стартом женского спринта в Ленцерхайде.

«Это место, где я провожу больше всего времени в данный момент. Скоро буду в автобусе. У меня немного ноют мышцы, особенно в руках, и головная боль всё ещё немного беспокоит, но в целом нормально. Я точно буду готова к 15:00!» — приводит слова спортсменки Nordic.

Напомним, на первом этапе эстафеты произошло столкновение между Симон и Магнуссон. Обе девушки упали, у представительницы Франции сломались две палки. Чемпионат мира 2025 года по биатлону проходит с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде, Швейцария. В рамках программы турнира будут разыграны 12 комплектов медалей.

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