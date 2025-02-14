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17:05 Мск
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«В этом есть доля судьбы». Луция Харватова намекнула на медаль в спринте на ЧМ-2025

«В этом есть доля судьбы». Луция Харватова намекнула на медаль в спринте на ЧМ-2025
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Чешская биатлонистка Луция Харватова рассказала, что серебро её сборной в смешанной эстафете на чемпионате мира может быть знаком для её успешного выступления в спринтерской гонке.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Не началось

«Я вспомнила, что у нас была медаль в смешанной эстафете в 2020 году, а сразу после этого я выиграла бронзу в спринте. Поэтому я подумала, что, возможно, в этом есть доля судьбы. Но это слишком фантастично. Я полагаюсь на удачу, иногда она поворачивается в мою сторону. В последнее время мне кажется, что, когда я стреляю, мишени не закрываются», — приводит слова Харватовой Idnez.

Женская спринтерская гонка состоится сегодня, 14 февраля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

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