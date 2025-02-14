Вирер — о нападках на Тандреволд: легче унизить, сидя за клавиатурой, чем сказать в лицо

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поддержала Ингрид Тандреволд после критики, обрушившейся на норвежку из-за её неудачного выступления в смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025. Спортсменка заработала два штрафных круга, по одному на стрельбе лёжа и стоя.

«Я знаю на своей шкуре, как это тяжело. Всё время получаю оскорбления. но никогда не отвечаю. Я даже не xочу об этом рассказывать, потому что у некоторых людей есть родственники на трассе. Это неприятно, ведь спортсменов нужно уважать и такого не должно происходить. Просто некоторые люди за счёт этого самоутверждаются. Советую Ингрид не придавать этому значения, ведь это всего лишь фейковые профили. Легче унизить человека, сидя за клавиатурой, чем сказать ему всё в лицо», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Победителями смешанной эстафеты стали биатлонисты сборной Франции. Второе место заняла команда Чехии, Германия замкнула тройку призёров. Норвегия финишировала четвёртой.