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Шипулин — о завершении карьеры братьев Бё: у них какие-то семейные обстоятельства

Шипулин — о завершении карьеры братьев Бё: у них какие-то семейные обстоятельства
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Депутат Госдумы, чемпион мира 2017 года Антон Шипулин поделился мнением о причинах завершения карьеры олимпийскими чемпионами норвежцами Йоханнесом и Тарьеем Бё.

«Странно, что они решили завершить карьеру за год до Олимпиады. Обычно спортсмены завершают четырёхлетний цикл и потом заканчивают. Не знаю, почему это произошло, может быть, у них какие-то семейные обстоятельства появились или проблемы со здоровьем», — приводит слова Шипулина ТАСС.

18 января 2025 года норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025. Следом за братом 24 января 2025 года Тарьей Бё объявил о завершении карьеры также после окончания текущего сезона.

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