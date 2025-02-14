Жюстин Бреза-Буше выиграла спринт на ЧМ-2025, Франциска Пройс — вторая

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше выиграла спринт на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22.08,7, допустив один промах.

Второй стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, отстав от лидера на 9,8 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+10,0; 0).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 7,5. Женщины. Результаты: