Жюстин Бреза-Буше выиграла спринт на ЧМ-2025, Франциска Пройс — вторая
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Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше выиграла спринт на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22.08,7, допустив один промах.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0
Второй стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, отстав от лидера на 9,8 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+10,0; 0).
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 7,5. Женщины. Результаты:
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22.08,7 (1 промах)
- Франциска Пройс (Германия) – отставание +9,8 (1)
- Суви Минккинен (Финляндия) +10,0 (0)
- Лена Хекки (Швейцария) +11,4 (0)
- Микела Каррара (Италия) +24,4 (1)
- Лу Жанмонно (Франция) +30,0 (2)
- Жулия Симон (Франция) +34,5 (2)
- Майя Клутенс (Германия) +50,4 (0)
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