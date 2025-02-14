Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Результаты чемпионата мира по биатлону 2025, спринт, женщины

Жюстин Бреза-Буше выиграла спринт на ЧМ-2025, Франциска Пройс — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше выиграла спринт на чемпионате мира — 2025, который проходит в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22.08,7, допустив один промах.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0

Второй стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, отстав от лидера на 9,8 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+10,0; 0).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 7,5. Женщины. Результаты:

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22.08,7 (1 промах)
  2. Франциска Пройс (Германия) – отставание +9,8 (1)
  3. Суви Минккинен (Финляндия) +10,0 (0)
  4. Лена Хекки (Швейцария) +11,4 (0)
  5. Микела Каррара (Италия) +24,4 (1)
  6. Лу Жанмонно (Франция) +30,0 (2)
  7. Жулия Симон (Франция) +34,5 (2)
  8. Майя Клутенс (Германия) +50,4 (0)
Материалы по теме
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE
Live
Чемпионат мира по биатлону — 2025. Вся информация о турнире — в один клик! LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android