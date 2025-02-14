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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги второго дня ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги второго дня ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 14 февраля, состоялся спринт у женщин. Время подвести промежуточные итоги.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0

От сборной России свой прогноз оставила серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете и многократная чемпионка страны Ирина Казакевич. Биатлонистка предложила следующую тройку призёров:

1. Лу Жанмонно (Франция).
2. Жулия Симон (Франция).
3. Франциска Пройс (Германия).

«Чемпионат» представил Михаил Чесалин. Его прогноз:

1. Лу Жанмонно (Франция).
2. Селина Гротиан (Германия).
2. Жулия Симон (Франция).

Гонка завершилась следующим образом:

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
2. Франциска Пройс (Германия).
3. Суви Минккинен (Финляндия).

Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.

Таким образом, сборная России добавила в копилку пять очков. Общий счёт после двух дней — 15:5 в пользу биатлонистов.

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