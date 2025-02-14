Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: итоги второго дня ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок на чемпионате мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 14 февраля, состоялся спринт у женщин. Время подвести промежуточные итоги.
От сборной России свой прогноз оставила серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете и многократная чемпионка страны Ирина Казакевич. Биатлонистка предложила следующую тройку призёров:
1. Лу Жанмонно (Франция).
2. Жулия Симон (Франция).
3. Франциска Пройс (Германия).
«Чемпионат» представил Михаил Чесалин. Его прогноз:
1. Лу Жанмонно (Франция).
2. Селина Гротиан (Германия).
2. Жулия Симон (Франция).
Гонка завершилась следующим образом:
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
2. Франциска Пройс (Германия).
3. Суви Минккинен (Финляндия).
Регламент такой: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
— 5 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
— 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
— 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Таким образом, сборная России добавила в копилку пять очков. Общий счёт после двух дней — 15:5 в пользу биатлонистов.