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Суви Минккинен завоевала для Финляндии первую медаль чемпионата мира с 2017 года

Суви Минккинен завоевала для Финляндии первую медаль чемпионата мира с 2017 года
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Биатлонистка Суви Минккинен завоевала для Финляндии первую медаль чемпионата мира с 2017 года. Сегодня, 14 февраля, Минккинен стала третьей в спринте. В 2017 году бронзу завоевала Кайса Мякяряйнен в масс-старте.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0

Победительницей гонки стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22.08,7, допустив один промах. Минккинен отстала от лидера на 10,0, не допустив ни одного промаха. Серебро завоевала немецкая спортсменка Франциска Пройс.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 7,5. Женщины. Результаты:

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22.08,7 (1 промах)
  2. Франциска Пройс (Германия) – отставание +9,8 (1)
  3. Суви Минккинен (Финляндия) +10,0 (0)
  4. Лена Хекки (Швейцария) +11,4 (0)
  5. Микела Каррара (Италия) +24,4 (1)
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