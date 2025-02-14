Суви Минккинен завоевала для Финляндии первую медаль чемпионата мира с 2017 года

Биатлонистка Суви Минккинен завоевала для Финляндии первую медаль чемпионата мира с 2017 года. Сегодня, 14 февраля, Минккинен стала третьей в спринте. В 2017 году бронзу завоевала Кайса Мякяряйнен в масс-старте.

Победительницей гонки стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22.08,7, допустив один промах. Минккинен отстала от лидера на 10,0, не допустив ни одного промаха. Серебро завоевала немецкая спортсменка Франциска Пройс.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 7,5. Женщины. Результаты: