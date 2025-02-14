Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Франциска Пройс завоевала первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет

Франциска Пройс завоевала первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет
Комментарии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет. До этого она взяла серебро в Контиолахти в 2015 году в масс-старте. Всего на счету Пройс девять наград.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0

Сегодня, 14 февраля, в спринте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) Пройс стала серебряным призёром. Она преодолела дистанцию 7,5 км за 22.18,5 и допустила один промах. Золото завоевала француженка Жюстин Бреза-Буше.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 7,5. Женщины. Результаты:

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22.08,7 (1 промах)
  2. Франциска Пройс (Германия) – отставание +9,8 (1)
  3. Суви Минккинен (Финляндия) +10,0 (0)
  4. Лена Хекки (Швейцария) +11,4 (0)
  5. Микела Каррара (Италия) +24,4 (1)
Материалы по теме
Страшная драма на ЧМ по биатлону! У Пройс отобрали золотую медаль после финиша cпринта
Страшная драма на ЧМ по биатлону! У Пройс отобрали золотую медаль после финиша cпринта
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android