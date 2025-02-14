Франциска Пройс завоевала первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет. До этого она взяла серебро в Контиолахти в 2015 году в масс-старте. Всего на счету Пройс девять наград.

Сегодня, 14 февраля, в спринте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) Пройс стала серебряным призёром. Она преодолела дистанцию 7,5 км за 22.18,5 и допустила один промах. Золото завоевала француженка Жюстин Бреза-Буше.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 7,5. Женщины. Результаты: