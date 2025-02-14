Франциска Пройс завоевала первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс завоевала первую личную награду на чемпионате мира за 10 лет. До этого она взяла серебро в Контиолахти в 2015 году в масс-старте. Всего на счету Пройс девять наград.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0
Сегодня, 14 февраля, в спринте на ЧМ-2025 в Ленцерхайде (Швейцария) Пройс стала серебряным призёром. Она преодолела дистанцию 7,5 км за 22.18,5 и допустила один промах. Золото завоевала француженка Жюстин Бреза-Буше.
Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 7,5. Женщины. Результаты:
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 22.08,7 (1 промах)
- Франциска Пройс (Германия) – отставание +9,8 (1)
- Суви Минккинен (Финляндия) +10,0 (0)
- Лена Хекки (Швейцария) +11,4 (0)
- Микела Каррара (Италия) +24,4 (1)
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