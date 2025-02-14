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«Меня переполняют эмоции». Бреза-Буше — о победе в спринте на чемпионате мира — 2025

«Меня переполняют эмоции». Бреза-Буше — о победе в спринте на чемпионате мира — 2025
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Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше высказалась о победе в спринте на чемпионате мира — 2025. Она преодолела дистанцию 7,5 км за 22.08,7, допустив один промах.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0

«Это действительно удивительно. Меня переполняют эмоции, потому что здесь мои муж и дочь. Я слышала их крики во время гонки. Старалась сохранить силы до конца. Это очень тяжело, но на стрельбище было здорово, рада этой победе», — приводит слова Бреза-Буше IBU.

Второй в гонке стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, отстав от лидера на 9,8 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+10,0; 0).

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