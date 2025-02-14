«Меня переполняют эмоции». Бреза-Буше — о победе в спринте на чемпионате мира — 2025

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше высказалась о победе в спринте на чемпионате мира — 2025. Она преодолела дистанцию 7,5 км за 22.08,7, допустив один промах.

«Это действительно удивительно. Меня переполняют эмоции, потому что здесь мои муж и дочь. Я слышала их крики во время гонки. Старалась сохранить силы до конца. Это очень тяжело, но на стрельбище было здорово, рада этой победе», — приводит слова Бреза-Буше IBU.

Второй в гонке стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, отстав от лидера на 9,8 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+10,0; 0).