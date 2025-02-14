Симон — о победе Бреза-Буше в спринте на ЧМ-2025: хорошо, что титул останется во Франции

Французская биатлонистка шестикратная чемпионка мира Жулия Симон высказалась о своём результате в спринте на чемпионате мира — 2025, а также прокомментировала победу своей соотечественницы Жюстин Бреза-Буше.

«Это хорошо, что титул останется во Франции, это хорошо для нас, для дополнительной квоты, и это здорово, потому что Жюстин провела отличную гонку, она была невероятна.

Сегодня было тяжело, я спала всё утро, а после обеда была большая борьба с собой. После гонки у меня болит голова, это нелегко. Мне пришлось адаптировать свою разминку, но в итоге не так уж плохо справляюсь, хотя мне пришлось потрудиться во второй части, которая немного сложнее.

Мне также было трудно поддерживать темп стрельбы, но думаю, что справилась с задачей, к сожалению, это два промаха, но я не сделала ничего глупого.

На лыжах я отстаю от Жюстин на 17 секунд, и это нормально, потому что чувствую, что всё ещё отстаю от неё. У меня болит голова, как будто пуля попала в меня с двух сторон, и я не могу от этого избавиться.

Уровень был очень, очень высоким, и здорово, что такие девушки, как Суви и Лена, впереди. Думаю, в воскресенье будет отличная битва», — приводит слова Симон Ski-nordique.

Напомним, в прошлом году Жулия Симон выиграла спринт на чемпионате мира. В этом году она стала лишь седьмой.