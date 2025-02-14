Медальный зачёт чемпионата мира — 2025 по биатлону на 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, состоялся очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Французская биатлонистка Жюстин Брезе-Буше выиграла спринт. Второй стала немецкая спортсменка Франциска Пройс. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025 на 14 февраля:

Ранее французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету. Второе место заняла сборная Чехии. Тройку сильнейших замкнули биатлонисты из Германии.

Чемпионат мира — 2025 в Ленцерхайде проходит с 12 до 23 февраля. Следующая гонка, мужской спринт, состоится 15 февраля.