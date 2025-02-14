Тандреволд удалила с телефона социальные сети после оскорблений в свой адрес

Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд удалила с телефона социальные сети. Причиной для этого послужили оскорбления после эстафеты на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Об этом сообщил VG.

Тандреволд после гонки опубликовала пост, в котором написала: «Сегодня не мой день. Моя команда справилась великолепно и заслуживала от меня большего». После этого к ней в личные сообщения пришёл неизвестный, который назвал спортсменку «грязной шлюхой».

Несмотря на столь чудовищные пожелания, Ингрид ответила легко и иронично, просто опубликовав перевёрнутый смайлик.