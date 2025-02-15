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Тренер сборной России Андрей Падин пропустит Кубок сильнейших по состоянию здоровья

Тренер сборной России Андрей Падин пропустит Кубок сильнейших по состоянию здоровья
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Тренер сборной России Андрей Падин по состоянию здоровья пропустит Кубок сильнейших, который пройдёт в Раубичах. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«На Альфа-Банк Кубке сильнейших в Раубичах по состоянию здоровья не будет тренера сборной России Андрея Падина. Про здоровье не фигура речи. По предварительным прогнозам, Андрей Викторович выпадет из рабочего ритма на две-три недели. Пожелаем ему быстрого возращения в строй!» — написал Аверьянов в социальных сетях.

Кубок сильнейших спортсменов пройдёт с 15 по 23 февраля в Раубичах. Программу откроет женский спринт на 7,5 км. Гонка начнётся в 11:00 мск.

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