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Кубок сильнейших по биатлону, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок сильнейших по биатлону, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 15 февраля, в рамках Кубка сильнейших, который проходит в Раубичах, состоится женский спринт на 7,5 км. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Спринт 7.5 км
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок сильнейших — 2024/2025, Спринт 7,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

3. Полина Плюснина

5. Динара Смольская (Беларусь)

6. Анастасия Зырянова

9. Наталия Шевченко

10. Валерия Каюмова

11. Анастасия Гришина

12. Кира Дюжева

15. Елизавета Каплина

16. Ирина Шаклеина (Беларусь)

17. Виктория Сливко

18. Анастасия Егорова

20. Тамара Дербушева

21. Анастасия Халили

22. Кристина Резцова

24. Виктория Метеля

26. Ирина Казакевич

27. Анна Сола (Беларусь)

28. Анастасия Шевченко

29. Любовь Калинина

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