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Кубок сильнейших по биатлону, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок сильнейших по биатлону, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 15 февраля, в рамках Кубка сильнейших, который проходит в Раубичах, состоится мужской спринт на 10 км. Старт гонки запланирован на 13:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Спринт 10 км
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок сильнейших — 2024/2025, Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

6. Даниил Серохвостов

8. Алексей Вагин

9. Виктор Плицев

11. Кирилл Бажин

13. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

14. Евгений Емерхонов

18. Александр Поварницын

19. Александр Логинов

20. Пётр Пащенко

22. Эдуард Латыпов

23. Никита Поршнев

24. Антон Смольский (Беларусь)

25. Денис Иродов

28. Рустам Каюмов

30. Антон Бабиков

38. Иван Тулатин (Беларусь)

43. Иван Колотов

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