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«Я шокирована». Суви Минккинен поделилась эмоциями после бронзы в спринте на ЧМ-2025

«Я шокирована». Суви Минккинен поделилась эмоциями после бронзы в спринте на ЧМ-2025
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Финская биатлонистка Суви Минккинен прокомментировала попадание на подиум в спринтерской гонке в рамках чемпионата мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Она заняла третье место.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 7.5 км Спринт
14 февраля 2025, пятница. 17:05 МСК
Окончено
1
Жюстин Бреза-Буше
Франция
22:08.7
2
Франциска Пройс
Германия
+9.8
3
Суви Минккинен
Финляндия
+10.0

«Я в замешательстве, не знаю, что должна чувствовать. Я действительно, по-настоящему счастлива, сбита с толку и шокирована.

Вчера тренер сказал, что при отличной гонке я могу оказаться в топ-15. Есть много хороших девушек, которые претендуют на победу. В последнее время я, конечно, знала, что, когда ситуация на трассе тяжёлая, для меня это преимущество, или мне хотелось бы думать, что это так. Это было нелегко, но мне удалось пройти гонку в своём собственном ритме», — приводит Expressen слова Минккинен.

Суви Минккинен завоевала для Финляндии первую медаль чемпионата мира с 2017 года. Победительницей гонки стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Серебро завоевала немецкая спортсменка Франциска Пройс.

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