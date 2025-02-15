Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 15 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. Её начало запланировано на 17:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

18. Андрей Расторгуев (Латвия)

20. Витезслав Горниг (чехия)

24. Лукас Хофер (Италия)

30. Юстус Штрелов (Германия)

32. Мартин Понсилуома (Швеция)

34. Кэмпбелл Райт (США)

36. Никлас Хартвег (Швейцария)

38. Кентен Фийон Майе (Франция)

40. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

42. Дмитрий Пидручный (Украина)

44. Филипп Наврат (Германия)

46. Себастиан Самуэльссон (Швеция)

48. Йоханнес Бё (Норвегия)

50. Эмильен Жаклен (Франция)

52. Фабьен Клод (Франция)

53. Симон Эдер (Австрия)

54. Томмазо Джакомель (Италия)

56. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия)

58. Яков Фак (Словения)

60. Тарьей Бё (Норвегия)

62. Мартин Улдаль (Норвегия)

64. Эрик Перро (Франция)

66. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).