Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 10 км Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Чемпионат мира по биатлону 2025, спринт, мужчины: прямая трансляция, смотреть онлайн

Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. Её начало запланировано на 17:05 мск. В России прямую трансляцию гонки будет показывать онлайн-сервис Okko.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Не началось

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Ленцерхайде (Швейцария). Спринт 10 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

18. Андрей Расторгуев (Латвия)
20. Витезслав Горниг (чехия)
24. Лукас Хофер (Италия)
30. Юстус Штрелов (Германия)
32. Мартин Понсилуома (Швеция)
34. Кэмпбелл Райт (США)
36. Никлас Хартвег (Швейцария)
38. Кентен Фийон Майе (Франция)
40. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
42. Дмитрий Пидручный (Украина)
44. Филипп Наврат (Германия)
46. Себастиан Самуэльссон (Швеция)
48. Йоханнес Бё (Норвегия)
50. Эмильен Жаклен (Франция)
52. Фабьен Клод (Франция)
53. Симон Эдер (Австрия)
54. Томмазо Джакомель (Италия)
56. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия)
58. Яков Фак (Словения)
60. Тарьей Бё (Норвегия)
62. Мартин Улдаль (Норвегия)
64. Эрик Перро (Франция)
66. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).

Медальный зачёт ЧМ-2025 по биатлону
Календарь ЧМ-2025 по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android