Чемпионат мира — 2025 по биатлону, мужчины: текстовая онлайн-трансляция спринта — в 17:05

Сегодня, 15 февраля, в рамках чемпионата мира — 2025 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка на 10 км. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, начало которой запланировано на 17:05 по московскому времени.

Действующим чемпионом мира в спринте является норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. Отметим, что на прошлогоднем первенстве мира в мужской спринтерской гонке первые три места заняли представители Норвегии.

Чемпионат мира — 2025 проходит в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля. Напомним, российские и белорусские биатлонисты не допущены до участия в чемпионате мира.