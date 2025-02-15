Наталия Шевченко победила в спринте на Кубке сильнейших, Смольская — вторая
Поделиться
Россиянка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 7,5 км ровно за 20 минут, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Спринт 7.5 км
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
20:00.0
2
Динара Смольская
Беларусь
+6.3
3
Анастасия Шевченко
Россия
+38.9
Серебряную медаль завоевала представительница Беларуси Динара Смольская, проигравшая победительнице 6,3 с нулём на огневых рубежах. Ещё одна представительница России, Анастасия Шевченко, замкнула тройку призёров (+38,9).
Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, спринт 7,5 км. Женщины:
- Наталия Шевченко (Россия) — 20.00,0 (0 промахов)
- Динара Смольская (Беларусь) — отставание 6,3 (0)
- Анастасия Шевченко (Россия) + 38,9 (1)
- Анастасия Зырянова (Россия) + 50,2 (0)
- Тамара Дербушева (Россия) + 57,4 (0)
- Виктория Сливко (Россия) + 57,8 (2)
Материалы по теме
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
12:22
-
12:00
-
11:39
-
10:32
-
10:00
-
09:30
-
07:00
-
00:29
- 14 февраля 2025
-
22:55
-
20:30
-
20:00
-
19:46
-
19:16
-
18:58
-
18:41
-
18:12
-
16:52
-
16:11
-
15:48
-
12:43
-
12:28
-
12:00
-
11:40
-
10:00
- 13 февраля 2025
-
22:55
-
18:40
-
13:35
-
12:51
-
12:37
-
12:22
-
11:30
-
11:17
-
10:48
-
10:42
-
04:14