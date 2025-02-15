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Наталия Шевченко победила в спринте на Кубке сильнейших, Смольская — вторая

Наталия Шевченко победила в спринте на Кубке сильнейших, Смольская — вторая
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Россиянка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 7,5 км ровно за 20 минут, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Женщины. Спринт 7.5 км
15 февраля 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Россия
20:00.0
2
Динара Смольская
Беларусь
+6.3
3
Анастасия Шевченко
Россия
+38.9

Серебряную медаль завоевала представительница Беларуси Динара Смольская, проигравшая победительнице 6,3 с нулём на огневых рубежах. Ещё одна представительница России, Анастасия Шевченко, замкнула тройку призёров (+38,9).

Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, спринт 7,5 км. Женщины:

  1. Наталия Шевченко (Россия) — 20.00,0 (0 промахов)
  2. Динара Смольская (Беларусь) — отставание 6,3 (0)
  3. Анастасия Шевченко (Россия) + 38,9 (1)
  4. Анастасия Зырянова (Россия) + 50,2 (0)
  5. Тамара Дербушева (Россия) + 57,4 (0)
  6. Виктория Сливко (Россия) + 57,8 (2)
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