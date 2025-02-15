Наталия Шевченко победила в спринте на Кубке сильнейших, Смольская — вторая

Россиянка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 7,5 км ровно за 20 минут, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

Серебряную медаль завоевала представительница Беларуси Динара Смольская, проигравшая победительнице 6,3 с нулём на огневых рубежах. Ещё одна представительница России, Анастасия Шевченко, замкнула тройку призёров (+38,9).

Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, спринт 7,5 км. Женщины: