Даниил Серохвостов пропустит мужской спринт Кубка сильнейших спортсменов

Победитель юниорского чемпионата мира 2020 года 25‑летний российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит мужской спринт на Альфа‑Банк Кубке сильнейших спортсменов. Об этом сообщила пресс‑служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Серохвостов пропустит мужской спринт на Альфа‑Банк Кубке сильнейших спортсменов», — говорится в сообщении.

Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на предыдущем этапе Кубка Содружества в Дёмине, Ярославская область. Биатлонист занимает третье место в общем зачёте соревнований, уступая белорусу Антону Смольскому и Эдуарду Латыпову.

Гонка в белорусских Раубичах состоится в субботу и начнётся в 13:30 мск.