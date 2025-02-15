Антон Смольский победил в спринте на Кубке сильнейших, 20-летний Коновалов — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Он преодолел дистанцию 10 км за 24.34,3, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

Серебряную медаль завоевал 20-летний россиянин Савелий Коновалов, проигравший победителю 48,9 с нулём на огневых рубежах. Ещё один представитель Беларуси, Илья Авсеенко, замкнул тройку призёров (+59,8).

Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, спринт 10 км. Мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 24.34,3 (0 промахов) Савелий Коновалов (Россия) — отставание 48,9 (0) Илья Авсеенко (Беларусь) + 59,8 (1) Александр Корнев (Россия) + 1.07,9 (2) Карим Халили (Россия) - + 1.09,7 (1) Евгений Сидоров (Россия) + 1.15,4 (1)