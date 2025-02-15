Антон Смольский победил в спринте на Кубке сильнейших, 20-летний Коновалов — второй
Поделиться
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Он преодолел дистанцию 10 км за 24.34,3, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Спринт 10 км
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
24:34.3
2
Савелий Коновалов
Россия
+48.9
3
Илья Авсеенко
Беларусь
+59.8
Серебряную медаль завоевал 20-летний россиянин Савелий Коновалов, проигравший победителю 48,9 с нулём на огневых рубежах. Ещё один представитель Беларуси, Илья Авсеенко, замкнул тройку призёров (+59,8).
Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, спринт 10 км. Мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 24.34,3 (0 промахов)
- Савелий Коновалов (Россия) — отставание 48,9 (0)
- Илья Авсеенко (Беларусь) + 59,8 (1)
- Александр Корнев (Россия) + 1.07,9 (2)
- Карим Халили (Россия) - + 1.09,7 (1)
- Евгений Сидоров (Россия) + 1.15,4 (1)
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
14:20
-
14:18
-
13:36
-
12:22
-
12:00
-
11:39
-
10:32
-
10:00
-
09:30
-
07:00
-
00:29
- 14 февраля 2025
-
22:55
-
20:30
-
20:00
-
19:46
-
19:16
-
18:58
-
18:41
-
18:12
-
16:52
-
16:11
-
15:48
-
12:43
-
12:28
-
12:00
-
11:40
-
10:00
- 13 февраля 2025
-
22:55
-
18:40
-
13:35
-
12:51
-
12:37
-
12:22
-
11:30
-
11:17