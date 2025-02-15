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Антон Смольский победил в спринте на Кубке сильнейших, 20-летний Коновалов — второй

Антон Смольский победил в спринте на Кубке сильнейших, 20-летний Коновалов — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025. Он преодолел дистанцию 10 км за 24.34,3, не допустив ни одной ошибки на стрельбище.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 5, Раубичи
Мужчины. Спринт 10 км
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
24:34.3
2
Савелий Коновалов
Россия
+48.9
3
Илья Авсеенко
Беларусь
+59.8

Серебряную медаль завоевал 20-летний россиянин Савелий Коновалов, проигравший победителю 48,9 с нулём на огневых рубежах. Ещё один представитель Беларуси, Илья Авсеенко, замкнул тройку призёров (+59,8).

Биатлон. Кубок сильнейших — 2025, спринт 10 км. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 24.34,3 (0 промахов)
  2. Савелий Коновалов (Россия) — отставание 48,9 (0)
  3. Илья Авсеенко (Беларусь) + 59,8 (1)
  4. Александр Корнев (Россия) + 1.07,9 (2)
  5. Карим Халили (Россия) - + 1.09,7 (1)
  6. Евгений Сидоров (Россия) + 1.15,4 (1)
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