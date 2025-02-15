Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на третий день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 15 февраля, в рамках соревнований пройдёт мужской спринт, начало которого запланировано на 17:05 мск.
От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. По мнению биатлониста, тройка призёров в мужском спринте будет выглядеть так:
- Йоханнес Бё (Норвегия)
- Кентен Фийон Майе (Франция)
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Батраз Томаев. Его прогноз:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
- Томмазо Джакомель (Италия)
- Йоханнес Бё (Норвегия)
Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:
- пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
- 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
- 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.