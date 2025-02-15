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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на третий день ЧМ-2025

Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на третий день ЧМ-2025
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«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 15 февраля, в рамках соревнований пройдёт мужской спринт, начало которого запланировано на 17:05 мск.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Не началось

От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. По мнению биатлониста, тройка призёров в мужском спринте будет выглядеть так:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия)
  2. Кентен Фийон Майе (Франция)
  3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Батраз Томаев. Его прогноз:

  1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)
  2. Томмазо Джакомель (Италия)
  3. Йоханнес Бё (Норвегия)

Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки:

  • пять очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на неправильной позиции;
  • 10 очков за каждого спортсмена (команду) в топ-3 на правильной позиции;
  • 10 бонусных очков за точно предсказанную тройку.
Следите за сегодняшней гонкой вместе с «Чемпионатом» в режиме LIVE:
Бё-младший в погоне за рекордом Бьорндалена! Мужской спринт на ЧМ-2025. LIVE
Live
Бё-младший в погоне за рекордом Бьорндалена! Мужской спринт на ЧМ-2025. LIVE
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