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Биатлонисты сборной России против «Чемпионата»: прогнозы на третий день ЧМ-2025

«Чемпионат» и биатлонисты сборной России продолжают борьбу прогнозов на результаты гонок чемпионата мира 2025 года в Ленцерхайде (Швейцария). Сегодня, 15 февраля, в рамках соревнований пройдёт мужской спринт, начало которого запланировано на 17:05 мск.

От сборной России свой прогноз оставил трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 Эдуард Латыпов. По мнению биатлониста, тройка призёров в мужском спринте будет выглядеть так:

Йоханнес Бё (Норвегия) Кентен Фийон Майе (Франция) Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

«Чемпионат» в сегодняшнем противостоянии представляет Батраз Томаев. Его прогноз:

Стурла Холм Легрейд (Норвегия) Томмазо Джакомель (Италия) Йоханнес Бё (Норвегия)

Регламент следующий: каждый участник перед конкретной гонкой называет свою предполагаемую тройку призёров. После гонки считаем очки: