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Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в спринте на ЧМ-2025, американец Райт — второй

Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в спринте на ЧМ-2025, американец Райт — второй
Йоханнес Бё
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл мужской спринт на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 10 км он преодолел за 21.56,8, допустив один промах. Отметим, это 21-е золото ЧМ в карьере спортсмена.

Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0

Вторым стал американский спортсмен Кэмбпэлл Райт, проиграв лидеру 27,7 секунды и не допустив ни одного промаха. На третьем месте расположился Кентен Фийон Майе из Франции (+37,0).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 10 км. Мужчины. Результаты:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 21.56,8 (без промахов).
2. Кэмбпэлл Райт (США) – отставание +27,7 (0).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +37,0 (1).
4. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +45,2 (2).
5. Томмазо Джакомель (Италия) +48,1 (2).
6. Мартин Улдаль (Норвегия) +54,7 (1).

Календарь чемпионата мира по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону - 2025
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