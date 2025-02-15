Йоханнес Бё завоевал золотую медаль в спринте на ЧМ-2025, американец Райт — второй

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл мужской спринт на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Дистанцию 10 км он преодолел за 21.56,8, допустив один промах. Отметим, это 21-е золото ЧМ в карьере спортсмена.

Вторым стал американский спортсмен Кэмбпэлл Райт, проиграв лидеру 27,7 секунды и не допустив ни одного промаха. На третьем месте расположился Кентен Фийон Майе из Франции (+37,0).

Биатлон. Чемпионат мира — 2025. Спринт 10 км. Мужчины. Результаты:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 21.56,8 (без промахов).

2. Кэмбпэлл Райт (США) – отставание +27,7 (0).

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +37,0 (1).

4. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +45,2 (2).

5. Томмазо Джакомель (Италия) +48,1 (2).

6. Мартин Улдаль (Норвегия) +54,7 (1).