Йоханнес Бё побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по золотым медалям ЧМ
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Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё превзошёл достижение соотечественника восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по золотым медалям чемпионатов мира по биатлону.
Биатлон. ЧМ-2025. Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 10 км Спринт
15 февраля 2025, суббота. 17:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
21:56.8
2
Кэмпбелл Райт
США
+27.7
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+37.0
Одержав победу в спринте Ленцерхайде-2025, Бё-младший завоевал 21-е по счёту золото мирового первенства. У его предшественника 20 побед на турнирах такого уровня.
Отметим, что в январе 2025 года норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о решении завершить спортивную карьеру. Затем, вместе с ним об уходе из спорта рассказал его старший брат Тарьей. Уле-Эйнар Бьорндален повесил лыжи на гвоздь весной 2018 года.
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