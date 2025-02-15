Йоханнес Бё побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по золотым медалям ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё превзошёл достижение соотечественника восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по золотым медалям чемпионатов мира по биатлону.

Одержав победу в спринте Ленцерхайде-2025, Бё-младший завоевал 21-е по счёту золото мирового первенства. У его предшественника 20 побед на турнирах такого уровня.

Отметим, что в январе 2025 года норвежский биатлонист Йоханнес Бё объявил о решении завершить спортивную карьеру. Затем, вместе с ним об уходе из спорта рассказал его старший брат Тарьей. Уле-Эйнар Бьорндален повесил лыжи на гвоздь весной 2018 года.